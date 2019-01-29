كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قريبا.. ميتسوبيشي تستعد لإطلاق شاحنتها "L200" الجديدة في مصر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك أعلنت شركة دايموند موتورز الوكيل الرسمي المحلي لسيارات ميتسوبيشي عن نيتها في إطلاق شاحنتها الجديد L200 بالسوق المصري، والتي تنتمي لفئة شاحنات بيك-آب متعددة الاستعمالات.

جدير بالذكر أن هذه الشاحنة بدأت الشركة في إطلاقها منذ عام 1978، وقدمتها في البداية باسم تريتون، لكن منذ إطلاق الجيل الرابع منها في 2005 منحتها الشركة اسم مختلف في عدة أسواق عالمية وهوL200، بينما استمرت في استخدام اسم تريتون داخل اليابان حتى عام 2015 فقط الذي أطلقت فيه الجيل الخامس الجديد والحالي من هذه الشاحنة.

وتقدم ميتسوبيشي العالمية هذه الشاحنة بصفين من المقاعد، ما يجعلها من الشاحنات التي يمكن استخدامها كسيارة ركوب عادية، كما أن مقصورتها الداخلية تتمتع بنفس مميزات هذه الفئة الأخيرة من السيارات الأمر الذي سيجعل الجماهير تتقبلها بشكل أفضل.

وعند الكشف عن موديل 2019 من هذه الشاحنة في تايلاند خلال شهر نوفمبر 2018 الماضي قدمتها ميتسوبيشي العالمية بفئتين من محركات الديزل، أولهما 4 اسطوانات ويتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 2500 سي سي وبقوة 134 حصان و324 نيوتن متر من عزم الدوران، أما الفئة الثانية فهي لمحرك 4 اسطوانات ويتصل أيضا بشاحن توربيني، لكنه بسعة 2400 سي سي وبقوة 179 حصان و430 نيوتن متر من عزم الدوران.

ويتوقع أن تقدم ميتسوبيشي مصر هذه الشاحنة عند إطلاقها محليا بمحرك أخر يعمل بالبنزين، لكن لا توجد أي معلومات رسمية في الوقت الحالي من شركة دايموند موتورز الوكيل الرسمي لسيارات ميتسوبيشي في مصر، وسننشر على ElTawkeel.com هذه المعلومات فور توافرها.