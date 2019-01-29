كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فولفو تعلن عن تخفيض أسعار سياراتها في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات، وكلاء علامة فولفو السويدية في مصر، عن تحريك أسعار جميع الطرازات المتاحة في السوق المحلي.

ويأتي إعلان "فولفو" بعد نحو شهر من بدء تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.

ووفقًا لقائمة الأسعار الجديدة، ينخفض سعر فولفو S60 السيدان موديل 2018 نحو 41.000 جنيه، لتباع بسعر رسمي 648.000 جنيه بدلاً من 698.000 جنيه.

وانخفضت أسعار الطرازات الثلاث لـ XC60 الرياضية متعددة الاستخدامات موديل 2019، وأصبح السعر الرسمي للفئة الأولى 990.000 جنيه، بدلاً من مليون و 190.000 جنيه، بنسبة تخفيض 200.000 جنيه. والفئة الثانية تراجع سعرها 200.000 جنيه كذلك لتباع بمليون و 90 ألفًا، بدلاً من مليون و290.000 جنيه.

أما الفئة الأعلى من XC60 فقد نالت التخفيض الأكبر حيث تراجعت بمقدار 250.000 جنيه، لتباع بسعر رسمي يبلغ مليون و140.000 جنيه بعد أن كانت تباع بمليون و390.000 جنيه.

وشملت التخفيضات فولفو XC90 الرياضية متعددة الاستخدامات سباعية المقاعد الكبيرة موديل 2019، وأصبح سعر الفئة القياسية مليون و390.000 جنيه، بعد أن كانت تبدأ من مليون و 680.000 جنيه، بنسبة تخفيض 290.000 جنيه.

وتراجع كذلك سعر النسخة الأعلى من XC90، بمقدار 290.000 جنيه، وبذلك يصبح سعرها الرسمي مليون و690.000 جنيه، بدلًا من مليون و980.000 جنيه.

وأعلنت عز العرب عن سيارة "هجينة" جديدة من فولفو تدخل الأسواق المصرية لأول مرة وهي T8 XC90 التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتتسع لـ 4مقاعد، وتقدم في فئة واحدة بسعر رسمي مليونين و190.000 جنيه.