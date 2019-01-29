كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. سباق مثير بين "فورد GT" و"تشالنجر ديمون" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل أخيرًا السباق المنتظر بين فورد GT ودودج تشالنجر ديمون، تبدو معلومات السيارت المجردة مائلة لمصلحة سيارة دون أخرى، ولكن عندما تتقابل السيارتان في أرض الواقع تتبخر الأرقام المجردة.

تقريبًا شاهدنا ذلك يحدث عدة مرات مع سيارات مختلفة، على الورق تقول فورد أن GT تنتج أكثر من 600 حصان من محركها إيكو بووست V6 وتصنفها كسيارة خارقة، على الطرف الآخر تقول دودج أن تشالنجر ديمون هي أسرع سيارة إنتاجية في سباق الربع ميل بقوة 840 حصان.

في الواقع لم يكن فرق الأداء بين السيارتين كبيراً، أجزاء من الثواني لصالح تشالنجر ديمون، ولكن تظل مراعاة الأذواق المختلفة سبب وجود سيارات مختلفة.