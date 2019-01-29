تعد مكتباً متنقلاً.. تعرف على سيارة "كاديلاك" الغامضة

كتب: باسل الحلواني

تعد السيارة كاديلاك إسكاليد من موديل Extended Viceroy ، بمثابة مكتباً متنقلاً، فهي مجهزة بأحدث التنقيات الفريدة، التي تجعلها مكاناً مناسباً للعمل.

ويبدو التصميم الخارجي للسيارة غامضاً، بداية من لونها الأسود،

مروراً بطول السيارة الذي يبلغ حوالي 18 قدماً، فضلاً عن كونها تنتمي لفئة السيارات المصفحة.

وتضم السيارة شاشة مسطحة، وآيباد آبل، ومكيف هوائي قوي، كما

يمكن عقد اجتماعات العمل بداخلها.

كما يمكن عقد مؤتمرات بداخلها عبر خاصية الفيديوكونفرانس، ويتميز سقفها بإضاءة مبهرة بمصابيح ليد تشبه تجمع النجوم في السماء، بالإضافة إلى أنها مجهزة بطاولات تشبه تلك الموجودة في الطائرات والمناسبة لتناول الطعام أو لوضع أجهزة اللاب توب.