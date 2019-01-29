“بالأرقام” أعلى شركات السيارات مبيعاً في عام 2018

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مؤسسة “focus2move” المتخصصة في أبحاث السيارات، عن أن مبيعات السيارات سجلت زيادة طفيفة في 2018 بنسبة 0.2%، حيث انتهى العام ببيع 95.6 مليون سيارة في أنحاء العالم.

واحتلت المجموعة الألمانية “فولكس واجن” الصدارة للعام الثالث على التوالي ببيع 10.8 مليون سيارة، تلتها “تويوتا” بفارق 300 ألف سيارة، بينما تراجعت “فورد” بنسبة 8.9%.

وفيما يلي ترتيب السيارات حسب قيمة المبيعات خلال عام 2018:

1) فولكس واجن (10.830 مليون سيارة): استحوذت فولكس واجن على 11.4% من السوق وتملك علامات “أودي وسكودا وسيات وبوجاتي ولامبورجيني وبنتلي وبورش وفولكس واجن”

2) تويوتا (10.520 مليون): تصل الحصة السوقية للشركة إلى 11.3% وتملك علامات “لكزس وديهاتسو بجانب تويوتا”

3) تحالف رينو نيسان ميتسوبيشي (10.232 مليون): يضم التحالف “رينو ونيسان وميتسوبيشي وداسيا ولادا وانفينيتي”

4) جنرال موتورز (8.78 مليون): سجلت جنرال موتورز بيع 8.78 مليون سيارة من علاماتها الشهيرة شيفروليه وبويك وجمس وكاديلاك لكنها شهدت تراجعاً بنسبة 2%

5) مجموعة هيونداي الكورية الجنوبية (7.5 مليون): سجلت “هيونداي، كيا، جينيسيس” زيادة 3.2%.

6) مجموعة فورد (5.73 مليون): تراجعت مجموعة فورد المالكة للعلامتين “فورد ولينكون” بنسبة 8.9%، وبنسبة 40.2% في الصين.

7) هوندا موتور (5.265 مليون): تحتل هوندا المالكة للعلامتين “هوندا واكيورا” المركز السابع للعام الثاني على التوالي وسجلت تراجعاً طفيفاً نسبته 0.6%

8) مجموعة فيات كرايسلر (4.840 مليون): تملك فيات كرايسلر مجموعة كبيرة من العلامات منها “دودج وجيب وألفا روميو وفيراري ومازيراتي”

9) مجموعة بيجو-ستروين (4.125 مليون): تراجعت مبيعات بيجو-ستروين بنسبة 2.9%

10) سوزوكي (3.213 مليون): شهدت سوزوكي زيادة ملحوظة في مبيعاتها بلغت 1.2%، وبهذا تكون محافظة على ترتيبها العاشر للعام الثاني على التوالي