اعتماد 44 مليار ريال لتحفيز وتوطين صناعة السيارات في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – أكد المهندس “عبدالعزيز العبد الكريم” نائب وزير الطاقة لشؤون الصناعة خلال جلسة حوارية في حفل تدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أن البرنامج يستهدف قطاعات السيارات والفضاء والطاقة المتجددة، وأضاف أن الحكومة التزمت بإنفاق 44 مليار في قطاع صناعة السيارات.

وفيما يخص القطاع الخاص، فقد أكد على أنه شريك مهم لبرنامج التطوير الصناعي بالمملكة، وبيّن أنه تم دعم أكثر من 100 شركة محلية حتى الآن في سبيل زيادة إنتاجيتهم.

يُذكر أن البرنامج يهدف لخلق فرص استثمارية جديدة، بالإضافة إلى تلبية الطلب المحلي وتعظيم المردود الاقتصادي لموارد المملكة الطبيعية.