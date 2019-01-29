"فورد" الأمريكية تعتزم طرح جيلاً جديداً من "رينجر"

كتب: باسل الحلواني
تعتزم شركة صناعة السيارات الأمريكية فورد، طرح فئات جديدة من أيقونتها البيك أب رباعية الدفع الشهيرة "رينجر"، المعروفة بقوتها، والتي تحظى بشعبية جارفة في العديد من الدول العربية.
ومن المنتظر أن يشهد الجيل الجديد من "رينجر"، العديد من التعديلات الخارجية، لتبدو السيارة أكثر رشاقة وعصرية، حيث شملت التعديلات الواجهة الأمامية، والخلفية للسيارة.
وزودت السيارة بمصابيح "LED"، وأنظمة
وتحمل الفئات الجديدة من السيارة، نوعين من المحركات، الأول بنزين سعة 2لتر، بعزم 130 و170 حصان، والثاني ديزل بسعة 3.2 لتر، مرتبطين بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات.
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