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الخليج ٣٦٥ نت – اندلعت النيران في سيارة متوقفة بحي السلامة الساعة الثالثة فجراً، وعلى الفور باشرت فرق الدفاع المدني إخماد الحريق، وتولت الجهات الأمنية التحقيق في مسببات الحادث، وقامت الأدلة الجنائية برفع البصمات من الموقع.
وقال مالك السيارة أنه فوجئ باندلاع النيران في سيارته، وأضاف أنه تقدم ببلاغ بمركز قسم التنعيم حول حريق السيارة.
كما أرجع ذلك إلى بلاغ قام بتقديمه لجهة خدماتية حول مخالفات في الحي، أوجدت أزمة في المواقف مع عدم وجود مكان للحاويات الخاصة بوضع القمامة.
كانت هذه تفاصيل خبر إحراق سيارة تقدم مالكها ببلاغ عن مخالفات بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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