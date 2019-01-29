استدعاء 5,768 هوندا اوديسي لخلل خطير بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 5,768 سيارة من نوع “هوندا Odyssey”، موديلات عامي 2011-2017.

وكان ذلك لاحتمالية تحرك مقعد الصف الثاني للأمام وبشكل غير متوقع أثناء الفرملة، ما يزيد من خطر إصابة الركاب.

كما دعت إلى التواصل مع شركة “عبدالله هاشم المحدودة”؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً، بالإضافة إلى ضرورة التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة عن طريق Recalls.sa.