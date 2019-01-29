هذا الروبوت يركن سيارتك آلياً في المواقف

الخليج ٣٦٥ نت – قد يستمر الأمر ساعات وأنت تبحث عن مكان لاصطفاف سيارتك في ساحات الانتظار الضخمة إذا لم تجد من يساعدك في ذلك، لكن أن تجد روبوتًا آليًا يساعدك في ذلك فهذا هو الإبداع بكامل صورته.

في ظل عدم تواجد السيارات ذاتية القيادة الآن لتقوم بهذه المهمة بدلًا منك، فإن هناك روبوتات تعمل على مدار الساعة داخل مطار جاتويك في لندن، الروبوت الذي يدعوه “ستان” يستطيع توصيلك وأنت داخل سيارتك إلى مكان اصطفاف مناسب لك.

طُوّر الروبوت ستان من قبل شركة فرنسية تُدعى ستانلي روبوتيكس والتي بدأت تطوير السيارات ذاتية الاصطفاف واستطاعت بالفعل القضاء على مشكلة وجود مكان مناسب لركن السيارات في ساحات الانتظار الكبيرة مثل المطارات.

يستطيع الروبوت ستان رفع السيارة من الأمام ونقلها إلى أماكن وقوف السيارات دون الحاجة إلى عمل السيارة على الإطلاق، وقد كانت الروبوتات “ستانلي” موجودة منذ عامين في مطار شارل ديغول بباريس وكذلك في مطار ليون الفرنسي.

يبدأ اختبار الروبوت ستانلي ولمدة 3 أشهر في مطار جاتويك كبرنامج تجريبي وسيقومون كذلك بترتيب عمليات الدفع ووضع علامات على السيارات بالاسم ومعلومات الرحلة، ويستطيع ستانلي التعامل مع السيارات التي يصل طولها إلى 5.5 متر ووزن 3 أطنان.

وعندما ترجع من سفرك فإن الروبوت سيبحث عن سيارتك داخل المرآب ويضعها في مرآب تدريجي ليسهل عليك استلامها والعودة إلى منزلك سالمًا.