“بالصور” تعرف على تاريخ لوحات أرقام السيارات وكيف بدأت منذ 125 عاماً

الخليج ٣٦٥ نت – تعرف لوحات تسجيل السيارات أو لوحات الأرقام بكونها لوحات معدنية أو بلاستيكية توضع في مقدمة وخلفية مختلف المركبات لأغراض تحديد الهوية الرسمية، حيث تتضمن عادة الحروف أو الأرقام، وربما مزيجاً بينهم في بعض الدول، حتى يسهل إصدار عدد كبير منها مع ربط بيانات السائقين والسيارات بها عبر قاعدة بيانات ضخمة كي يمكن الرجوع لهم في حالة تورطهم في أي حادث من مختلف الأنواع أو حتى العثور على سياراتهم في حالة سرقتها، ولكن كيف بدأت هذه اللوحات وما هي قصتها؟

كانت فرنسا في الواقع هي أول دولة في العالم تصدر لوحة تسجيل سيارات، وذلك بعد تمرير قانون شرطة باريس يوم 14 أغسطس من عام 1893، متبوعة بألمانيا في 1896، ولكن هولندا كانت أول دولة تطلق لوحة ترخيص سيارات وطنية في 1898 باسم “ترخيص القيادة”، حيث استندت هذه اللوحات على عملية ترقيم بسيطة بداية من رقم 1 بإضافة مزيد من الأرقام لكل شخص جديد حصل على واحدة منها، إلا أن ذلك قد تغير بداية من عام 1906.

نص القانون الأمريكي على أن تحمل لوحات تسجيل السيارات في عدة ولايات الأحرف الأولى لاسم صاحب السيارة فقط بشكل واضح بعام 1901، كما توجب على ملاك المركبات أن يقوموا بصنع لوحاتهم بأنفسهم، حتى بدأت ولاية ماساشوستس بإصدار اللوحات عام 1903 بشكل رسمي.

هذا وفيما يتعلق بالمواد التي صنعت منها لوحات تسجيل السيارات في البداية، فقد استندت في الأساس على الخزف المدموج بالحديد أو السيراميك دون تدعيم خلفي، مما جعل هذه اللوحات ضعيفة وغير عملية، حيث تظهر عليها الأضرار سريعاً كما في الصورة بالأسفل.

لم ينجو سوى القليل من من مثل هذه اللوحات البدائية، قبل أن تقوم الحكومات لاحقاً باختبار استخدام عدد من المواد المختلفة مثل الورق المقوى وجلود الماشية والنحاس والبلاستيك، أو حتى فول الصويا المضغوط في وقت الحرب العالمية الثانية كما يظهر في اللوحة بالأسفل المصدرة عام 1944، وذلك لأجل الاحتفاظ بالمعادن للاستخدام الحربي.

أما عن أحجام لوحات السيارات، فقد اختلفت باختلاف الدول بل وحتى المدن في مطلع القرن العشرين، حيث لم يكن هناك معايير قياسية ثابتة للشكل والحجم حتى عام 1957، عندما اتفق صناع السيارات مع الحكومات العالمية على تأسيس مقاييس ثابتة لأشكال اللوحات داخل كل دولة، وهو ما ينقسم لثلاثة معايير عالمية حالياً يتضمن قياس 520X110 ملم لأغلب الدول الأوروبية ومستعمراتها السابقة مثل كوريا الجنوبية والشمالية، في حين يتم استخدام قياس 305X152 أو 305X160 ملم لأغلب دول أمريكا الشمالية والوسطى، مع بعض أجزاء أمريكا الوسطى والجنوبية إضافة لبعض دول الخليج العربي، ويكون القياس العالمي الثالث هو 372X135 ملم لكل من استراليا ودول المحيط الهادئ.

هذا وفي الوقت عينه، تمتلك عدد من الدول حول العالم حالياً قياسات لوحات سيارات خاصة بها، حيث يكون قياسها في السعودية 310X155 ملم على سبيل المثال، بينما لوحات الأردن قياسها 430X110 ملم، في حين أن عمان 360X110 ملم.