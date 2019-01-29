شكرا لقرائتكم خبر عن ماركة GMC تستعد لطرح أول نسخة بمحرك كهربائي من شاحناتها القوية والان مع التفاصيل
ينضم مزيد من ماركات السيارات الكبرى لمسيرة تحويل موديلاتهم للطاقة الكهربائية، وكان أحدث المنضمين لهذه المسيرة شركات السيارات المصنعة للشاحنات ذات المهام الصعبة، وفقا للعين الإخبارية.
ووفقا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن ماركة GMC المصنعة للشاحنات والسيارات رباعية الدفع قررت أخيرا العمل على طرح نسخ من شاحناتها القوية بمحرك كهربائي.
ونقل الموقع الأمريكي تصريحات لنائب مدير شركة GMC أدلى بها لشبكة CNBC الأمريكية، حيث قال إن اتجاه شركات مثل فورد للطاقة الكهربائية في تصنيع شاحناتها، حمّس العاملين بشركة جيمس، لتصنيع موديلاتها الخاصة من هذا النوع.
وأضاف: "نسعى للسير على نهج شركات مثل فورد التي قررت تصنيع نسخة كهربائية من موديل F-150، سعيا منا لإرضاء جميع الأذواق".
ووفقا لـ"موتور وان" فإن الاختيار قد وقع بالفعل على موديل Sierra ليكون أول موديلات GMC المحولة للطاقة الخضراء خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر ماركة GMC تستعد لطرح أول نسخة بمحرك كهربائي من شاحناتها القوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.