شكرا لقرائتكم خبر عن "إكس بينج" الصينية تنافس تسلا بسيارة كهربائية جديدة والان مع التفاصيل

تستعد شركة إكس بينج موتورز - XPENG Motors الصينية الناشئة لصناعة السيارات الكهربائية للإعلان عن النسخة الجديدة من السيارة متوسطة الحجم من فئة السيدان "إكسبينج جي 3 - XPENG G3" بشكل رسمي خلال معرض شانجهاي الدولي لصناعة السيارات، المقرر انعقاده في أبريل/نيسان المقبل، وفقا للعين الإخبارية.

وتُعد السيارة السيدان الجديدة "XPENG G3" هي الإصدار الثاني للشركة الصينية بعد النسخة الأولى والتي حققت نجاحا كبيرا بعد طرحها في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حسبما ذكر موقع "insideevs.com".

وتهدف "إكس بينج موتورز" إلى فتح مجال تنافسي قوي مع رائدة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا "Tesla" فيما يخص السيارات متوسطة الحجم، حيث يرى المراقبون أن الهدف من إنتاج نسخة سيارة "إكس بينج جي 3" الجديدة التي تمتلك إمكانات قوية وتكنولوجيا متطورة هو منافسة سيارة تسلا موديل إس "Tesla Model S".

يذكر أن شركة "إكس بينج موتورز" نجحت في جمع 4 مليارات يوان صيني كاستثمارات من أصل 20 مليار يوان تعتزم الحصول عليها قبل نهاية عام 2019، لتدعيم خط إنتاج سيارات "إكسبينج جي 3" داخل مصنعها الواقع في تشاوتشينج بمقاطعة قوانجدونج، وهو الأمر الذي يوفر 3000 فرصة عمل جديدة.