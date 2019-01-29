إرشادات عليك اتباعها عند استخدام مقاعد الأطفال في السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – تختلف مقاعد الأطفال في السيارات باختلاف عمر وحجم الطفل، حيث تحميهم من التعرض لأي خطر أثناء انتقالهم بالسيارة، بالإضافة إلى تأمين الراحة لهم.

ولكن كيف يتم تثبيت المقعد؟ يتم وضع كرسي الطفل الذي لم يتجاوز السنة من عمره إلى مؤخرة السيارة من أجل حماية رأسه، ومن ثم يتم وضعها بالطريقة التقليدية المعتادة؛ لتثبيث الطفل ضد السرعة والمكابح والمطبات والطرقات الوعرة.

كما أشارت الدراسات إلى الارشادات التي يجب الالتزام بها عند استخدام تلك المقاعد:

عدم الاستعانة بمقعد مستخدم لأكثر من 6 سنوات لأسباب عديدة تعود إلى صلاحيته وامكانياته لضبط حركة الطفل وثباته على الطرقات السريعة.

عدم وضع المقعد في الأمام، ويجب وضعه في الخلف.

عدم استخدام مقعد السيارات لأغراض أخرى غير الجلوس كتغيير الملابس، فهذا يضغط على صدر الطفل، ما يقلل نسبة الأكسجين الواصلة إليه.

عدم ترك أشرطة الشد فضفاضة.

ضرورة ضبط الزاوية التي يجلس بها الطفل، وفقاً للارشادات المدونة على المقعد.

وللتعرف أكثر على الارشادات الضرورية، إليك هذا الفيديو: