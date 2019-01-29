هل هناك صلة بين لون السيارة وسعر تأمينها؟

الخليج ٣٦٥ نت – أجرى موقع Insure.com استطلاعاً للرأي ضم 1,000 رجل وسيدة تتعدى أعمارهم 25 عاماً، جميعهم متزوجون ويحملون رخص قيادة سارية، وقد تم سؤالهم عن لون سياراتهم وأسباب اختيارهم لذلك اللون.

ووجد الاستطلاع أن 46% من السائقين يعتقدون أن السيارات ذات اللون الأحمر تمتلك معدل تأمين أغلى من باقي الألوان، كما أن الشرطة تقوم بإيقافها في كثير من الأحيان.

وفي حقيقة الأمر، شركات التأمين في كثير من الأحيان لا تعرف ما هو لون سيارتك من الأساس، وما تهتم به هذه الشركات هو رقم تعريف السيارة المعروف باسم VIN، ولا يكشف الرقم عن معلومات لون سيارتك.

أما عن ما يؤثر حقاً على تكلفة تأمين سيارتك السنوية، فهو عدد المخالفات التي حصلت عليها، فمخالفة سرعة واحدة في سجلك قد تزيد تكلفة التأمين بنسبة 15%، ووجود مخالفتين سرعة قد تؤدي إلى رفع التكلفة بنسبة 40%، وذلك حسب بيانات العديد من شركات التأمين.