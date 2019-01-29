“بالصور” شاهد المنتجات التي تبيعها شركات السيارات الفاخرة بجانب طرازاتها

الخليج ٣٦٥ نت – تمتلك كل من بنتلي، بورش ورولز رويس سمعة كأفضل وأفخم صانعي السيارات في العالم، حيث أن هذه العلامات تعبر عن ما هو أكثر من مجرد سيارة لعشاقها من ملاك السيارات وغيرهم، ولهذا تقوم هذه الشركات من حين لآخر بإطلاق منتجات غير متعلقة بالسيارات لمساعدة معجبيهم في الحصول على بعض المنتجات التي تحمل أسماؤهم، وسوف نستعرض بعضا من هذه المنتجات معكم اليوم.

نظارات شمس بورش ديزاين

تأتي هذه النظارات بسعر 475 دولار، ما يعادل 1,780 ريال، وهي مصنوعة من التيتانيوم والبولي كربونيت.

حقائب بورش ديزاين

تتكون المجموعة من ثلاثة حقائب بحجم صغر، وسط وكبير بسعر يبلغ 2,145 دولار، ما يعادل 8,050 ريال تقريباً مع مقبض ألمونيوم مريح وأعمدة جانبية خفيفة الوزن، إضافة ﻷربعة عجلات.

وشاح فيراري

صنع هذا الوشاح في إيطاليا وهو يحمل شعار خيل فيراري القافز بشكل متكرر مع استخدام خامات ناعمة للغاية في صنعه، ويأتي بسعر 160 دولار، ما يعادل 600 ريال.

مظلة فيراري

تأتي هذه المظلة بسعر 135 دولار، ما يعادل 506 ريال، حيث تحمل قبضة من المطاط مع هيكل ألمونيوم قوي ولون يشبه ألياف الكربون للحماية من أشعة الشمس الضارة.

حذاء سكوديريا فيراري روما

يأتي هذا الحذاء بسعر 115 دولار، ما يعادل 431 ريال، حيث يعمل علامة فيراري مع تصميم شركة بوما بجزء علوي من قماش الكانافا وكعب سميك.

قفازات قيادة بنتلي للسيدات

تأتي هذه القفازات بسعر 200 دولار، ما يعادل 750 ريال، وهي مصنوع من الجلد بالكامل مع بطانة من الكشمير مع نمط خارجي مستوحى من اﻷلماس.

مكبر صوت بلوتوث بنتلي من ناييم

تقوم شركة ناييم اﻹنجليزي بتصنيع المعدات الصوتية منذ 44 عاماً، ويأتي هذا المكبر بقوة 40 واط لبث الموسيقى من أي مصدر مع تصميم ألمونيوم يطابق بعض مقصورات سيارات بنتلي الفاخرة.

مجموعة منتجات رولز رويس

تقدم رولز رويس لعملائها مجموعة من المنتجات الفاخرة المختلفة لتناسب أذواق الشخصيات رفيعة المستوى، والتي تقوم بتوفير أسعار كل منها حسب الطلب، وتتضمن هذه المجموعة أطباق وملاعق وأدوات مائدة مصنوعة يدوياً من الستانلس ستيل بشكل فاخر، إضافة إلى كؤوس زجاجية وحقائب نسائية.