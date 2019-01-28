"سيرا 3500 أتش دي" العملاقة.. أكبر "بيك أب" من "جي إم سي"

كتب: باسل الحلواني
أعلنت شركة صناعة السيارات الأمريكية GMC، عن أحدث سياراتها "البيك أب" العملاقة "Sierra-3500HD"، والتي تعد أكبر سيارة في فئتها.
وتحمل السيارة رباعية الدفع محركاً ديزل قوياً مكون 8 أسطوانات، بسعة 6.6لتر، وعزم 451 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات.
ويبدو الهيكل الخارجي لأيقونة GMC، ضخم، فالواجهة الأمامية للسيارة مدعومة بطبقات معدنية، أضفت مزيداً
أما المقصورة الداخلية للسيارة فبدت أكثر تطوراً، فبخلاف المقاعد الجلدية المميزة، أحتوت قمرة السيارة على العديد من الأنظمة المتطورة، حيث زودت بأحدث أنظمة المولتيميديا، التي تمكن قائد المركبةمن التحكم في أنظمة الأمان، والكاميرات الأمامية والخلفية، وأنظمة القيادة المختلفة بسهولة.
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