“بالصور” تعرف على قصة أسطول سيارات شرطة دبي

الخليج ٣٦٥ نت – في أبريل 2013، أعلنت شرطة دبي عن إضافتها لامبورجيني افينتادور إلى أسطولها، حيث كانت السيارة الأشهر حينها، ليتم لاحقاً التوجه لإضافة فيراري FF أيضاً كونها عملية باحتواءها 4 مقاعد، وقد تم تخصيص الأخيرة للنساء فقط.

لاحقاً، انتشرت الأخبار عن قرب إضافة مرسيدس SLS AMG وبنتلي كونتيننتال GT ذات محرك W12 إلى الأسطول الصغير من السوبركارز فائقة السرعة، وهنا علمنا أن شرطة دبي تخطط لجمع جيش كامل من هذه السيارات الخاصة، وعندما حان الوقت للحصول على قائد لهذه المجموعة الصغيرة، تم اختيار سيارة يتعدى ثمنها مجموع الأربعة السابقين، ليتم الإعلان عن إضافة واحدة من نسخ استون مارتن One-77 السبعة وسبعين إلى الأسطول، وتبعتها لاحقاً شيفروليه كامارو SS ثم بوجاتي فيرون فائقة السرعة.

تتولى شركة Sixty Seven لخدمات السيارات مهمة تغليف السيارات بشعارات شرطة دبي من الخارج، وذلك باستخدام ملصقات خاصة، حيث لم تحتاج أغلب السيارات سوى للون الأخضر فقط، باستثاء استون مارتن One-77 التي تم الحصول عليها باللون الفضي، لذا وجب طلائها باللون الأبيض أولاً قبل إضافة الخطوط الخارجية

يتسائل الكثيرون حول سبب قيام شرطة دبي بذلك، ويعود ذلك ببساطة لكونه استعراض للقوة المالية للمدينة مثل برج خليفة تماماً، كما أن هذه السيارات لا يتم استخدامها في المطاردات، ولكن فقط للدوريات التي تستطلع المناطق السياحية حول المدينة مثل برج خليفة السابق ذكره، مول دبي، مساكن شاطئ جميرا وبرج العرب، حيث أن دبي تسعى لجعل السيارات ذاتها مزار سياحي آخر يخدم أهدافها المستقبلية بالتخلي عن الاعتماد على النفط والتحول إلى اقتصاد خدمي سياحي بالكامل، وهو ما نجح بالفعل نظراً لسفر العديد من عشاق السيارات إلى دبي خصيصاً لمشاهدة هذا الأسطول المذهل عن قرب، مع عرضها أحياناً في بعض المولات كي يتمكن الزوار من التقاط الصور بجوارها.

هذا وستلعب سيارات السوبركارز أيضاً دور محوري هام خلال إكسبو 2020 دبي، وهو ما يعد أكبر معرض في العالم والذي يتم تنظيمه للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، حيث يتوقع أن يجذب أكثر من 25 مليون زائر، ما سيضخ نحو 145 مليار درهم في اقتصاد الإمارة.