كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس دايملر سيتقاضى معاشًا سنويًا يتجاوز الـ21 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المنتظر أن يتقاضى ديتر زيتشه، رئيس مجموعة دايملر الألمانية للسيارات، راتبا بقيمة 1.05 مليون يورو (21.4 مليون جنيه مصري) سنويا بعد تقاعده.

جاء ذلك وفقا لما صرح به متحدث باسم المجموعة التي تشتهر بإنتاج سيارات مرسيدس الفارهة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مؤكدا تقريرا أوردته صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد حول هذا الموضوع.

وقال المتحدث إن من الممكن أن تكون "هناك حقوق أخرى لتسيتشه إضافة إلى هذا الراتب".

تجدر الإشارة إلى أن تسيتشه سيتخلى عن مهام منصبه كرئيس للمجلس التنفيذي للمجموعة في مايو المقبل ليخلفه أولا كيلينويس، رئيس قسم التطوير، ومن المنتظر أن يتقاضى تسيتشه راتبه التقاعدي اعتبارا من 2020.

وحسب تصريحات المتحدث، فإن الراتب السنوي لتسيتشه البالغ قيمته 1.05 مليون يورو، ورد في أحدث تقرير لدايملر عن نتائج 2017، وأشار التقرير إلى أن هذا المبلغ تم تجميده عند هذا المستوى منذ عام 2005.

ومن المتوقع أن ينضم تسيتشه إلى مجلس الإشراف والمراقبة على المجموعة بعد قضاء ما يعرف بمرحلة الراحة في عام 2021.

ووفقا لماهو معتاد، فإن من المنتظر أن يحصل على أموال لكن المتحدث قال إن مسألة منح أموال لتسيتشه في هذه الحالة وقيمة هذه الأموال سيتم تحديدها من جديد في حال التحاقه بالمجلس الإشرافي.

يذكر أن تسيتشه يحق له الحصول على معاش من نظام المعاشات الحالي، وقال المتحدث " الراتب التقاعدي المجمد لتسيتشه منذ 2013، يمكن حسابيا أن يضيف إلى راتبه التقاعدي 500 ألف يورو أخرى".