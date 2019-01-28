كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مواصفات سيارة "إنفينيتي" الكهربائية الجديدة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة إنفينيتي عن سيارتها الكهربائية الجديدة QX Inspiration الاختبارية، وذلك خلال فعاليات معرض ديترويت الدولي للسيارات.

سيارة QX Inspiration

"QX Inspiration" سيارة مخصصة للأراضي الوعرة، وجاءت بطول 5 أمتار مع 5 مقاعد، وأتى تصميمها أكثر جاذبية، حيث تتمتع بلغة تصميمية مستقلة ذات خطوط أقل.

إنفينيتي الشركة اليابانية العريقة كشفت عن سعيها للتوسع في الموديلات الكهربائية خلال العقد المقبل، مؤكدة أنه لن يتم طرح موديلات هجين فقط، وإنما ستنتج موديلات كهربائية 100%.

سيارة إنفينيتي الكهربائية الجديدة

وأكدت الشركة اليابانية أن سيارتها الكهربائية الاختبارية QX Inspiration لن تدخل مرحلة الإنتاج القياسي على هذا النحو، بينما ستعطي تصوراً ملموساً عن كيف ستبدو سيارة إنفينيتي الكهربائية المخصصة للأراضي الوعرة في غضون عامين إلى 3 أعوام.