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كتب: باسل الحلواني
تعتزم شركة فيات كرايسلر، إجراء مجموعة من التحديثات الجذرية على أيقونتها "دودج تشالنجر"، التي لم تقم بإدخال أي تعديلات عليها منذ فترة طويلة.
وبحسب الموقع الرسمي للشركة، فإن النسخة القادمة من "تشالنجر"، سوف تكون هجينة، حيث ستعتمد على محرك تقليدي، سعة 2 لتر، 4 سلندر، يعمل مع محرك كهربائي.
ومن المنتظر أن يتم طرح الجيل الجديد من "دودج تشالنجر"، بحلول 2021 ، بأسعار تبدأ من 30 ألف دولار أمريكي.
ورغم إدخال الشركة مجموعة من التعديلات على التصميم الخارجي للسيارة، إلا أنها حرصت على الاحتفاظ بالملامح الأساسية لـ"تشالنجر".
كانت هذه تفاصيل خبر طرح النسخة الهايبرد من دودج تشالنجر بحلول 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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