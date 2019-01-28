طرح النسخة الهايبرد من دودج تشالنجر بحلول 2021

دودج تشالنجر

كتب: باسل الحلواني

تعتزم شركة فيات كرايسلر، إجراء مجموعة من التحديثات الجذرية على أيقونتها "دودج تشالنجر"، التي لم تقم بإدخال أي تعديلات عليها منذ فترة طويلة.

وبحسب الموقع الرسمي للشركة، فإن النسخة القادمة من "تشالنجر"، سوف تكون هجينة، حيث ستعتمد على محرك تقليدي، سعة 2 لتر، 4 سلندر، يعمل مع محرك كهربائي.

ومن المنتظر أن يتم طرح الجيل الجديد من "دودج تشالنجر"، بحلول 2021 ، بأسعار تبدأ من 30 ألف دولار أمريكي.

ورغم إدخال الشركة مجموعة من التعديلات على التصميم الخارجي للسيارة، إلا أنها حرصت على الاحتفاظ بالملامح الأساسية لـ"تشالنجر".