بي ام دبليو ومرسيدس تنافسان اوبر عبر شركة موحدة

الخليج ٣٦٥ نت – أواخر 2018، أعلنت بي ام دبليو ودايملر مالكة مرسيدسعن شراكتهما في إطلاق منصة خدمات التنقل لمنافسة أمثال أوبر، لكن لم نعلم أي تفاصيل عن الشراكة حتى اليوم.

أفاد تقرير جديد أن الخدمة ستتوفر تحت علامة تجارية جديدة تُسمى جيربي “Jurbey”، على أن تتخذ من برلين مقراً رئيسياً لها.

وأضاف التقرير أن الخدمة ستتوفر على الأجهزة المحمولة ضمن تطبيق يعمل على توفير معلومات عن خدمات النقل ومواقف السيارات ومحطات شحن السيارات الكهربائية، وحتى استئجار السيارات مع أو بدون سائق، إضافة لوظائف الملاحة.

سيتحقق ذلك عن طريق دمج الأقسام المسؤولة عن خدمات مشابهة في الشركتين تحت شركة جيربي التي ستضم نحو 500 موظف.

وأضاف التقرير أن موطن المقر الجديد سبب نقاشات ساخنة بين بي ام دبليو ومرسيدس حيث لا يتوقع رضا الكثير من الموظفين عن الانتقال بعيدا عن عائلاتهم.