نظرة على أسطول سيارات الشرطة الألمانية عبر التاريخ

الخليج ٣٦٥ نت – هل تسائلت يوماً كيف تبدو سيارات الشرطة الألمانية؟ هذا ما نأخذكم في جولة استعراضية معه اليوم:

بي إم دبليو أسيتا

على الرغم من تصميمها الكلاسيكي الغريب إلا أنها ممتعة، تتميز أسيتا ببابها الأمامي والوحيد الشبيه بباب الثلاجة، وصممت بعد الحرب العالمية الثانية في حالة الركود الاقتصادي، وكانت الدولة بحاجة إلى سيارات بسيطة واقتصادية وظلت متواجدة بلونها الأخضر الداكن وضوء الشرطة الأزرق الوامض.

بورش 356B كابريو

دخلت السيارة قسم شرطة دوسلدروف في أواخر عام 1960 بهدف القيام بدوريات على الطرق السريعة، لتتناسب مع مطارادات السيارات السريعة واحتوت على خزان أكبر ومكبر صوت وضوء فرامل وتنجيد مضاد للماء.

مرسيدس بنز S-Class

قدمت مرسيدس سيدان عام 1990 لاستخدامها في نقل مبالغ كبيرة من المال وكانت مسجلة في الأساس للشرطة الفيدرالية، عملت السيارة بمحرك V8 سعة 4.2 لتر وعلى متنها مدافع رشاشة ونظام إطفاء الحريق.

بي إم دبليو M3

لا تزال السيارة تحظى باهتمام كبير بعد مرور 26 عامًا من طرحها، فقد كانت بقوة 321 حصانًا قادرة على الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة في 5.5 ثانية ووصلت سرعتها القصوى إلى 255 كم/ساعة.

فولكس واجن إي جولف

قُدمت السيارة للشرطة في عام 2014، وهي سيارة كهربائية خالية من الانبعاثات وصامتة تقريبًا بمدى يصل إلى 205 كم في الشحنة الواحدة.

بورش 911 كاريرا S تك آرت

تستطيع هذه النسخة العمل بقوة 370 حصانًا وتحقيق تسارع من 0 إلى 100 كم في 4.5 ثانية فقط وتصل سرعتها القصوى إلى 300 كم في الساعة وشجع على إطلاقها وزارة النقل الألمانية.

مرسيدس بنز CLS V12 برابوس

أطلق عليها أنها سيارة صاروخية لقوتها التي بلغت 730 حصانًا وصممت لتعزيز عملية الأمان في ضبط المجرمين، وتعمل بمحرك بي تيربو V12 وتستطيع الوصول إلى سرعة قصوى حوالي 362 كيلومتر في الساعة ولاتزال من أسرع السيارات السيدان الموجودة حاليًا.

من أودي R8 جي تي آر بتعديل ABT

عُدلت أودي R8 ليتم تجنيدها في الشرطة الألمانية، تعمل السيارة بمحرك V10 سعة 5.2 لتر بقوة 620 حصانًا، والتي تستطيع الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة في 3.2 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 325 كم/ساعة.

ميني كوبر JCW

لم يتغير شيء في ميني كوبر JCW كمعظم السيارات التي ذكرناها، فهناك محرك توربيني 4 سلندر سعة 2 لتر وبقوة 231 حصانًا، واستقبلت العديد من معدات الشرطة مثل الأضواء الوامضة على السقف وغطاء المحرك ونظام راديو معتمد من الشرطة.

شيفروليه كورفيت ستينغراي

صممت هذه السيارة لتعمل بمحرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 477 حصانًا واستقبل جسم الكوبيه مجموعة من الإشارات والأضواء الوامضة مع ناقل بسبع سرعات.