ايسوزو دي ماكس 2020 الجديدة كلياً تظهر أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – بعد مرور سنوات طويلة على موديل ايسوزو دي ماكس 2012، يبدو أننا على موعد مع جيل ثالث يصل بتحديثات كبيرة على التصميم كما تلمح صور تجسسية.

رغم التمويه الذي يخفي الكثير من ملامح دي ماكس 2020، ظهر النموذج الاختباري بتغيرات كثيرة، من الشبك الأمامي الكبير إلى المصابيح الأمامية بتصميم جديد ومصابيح ليد، وحتى المصابيح الخلفية العمودية والمصد الذي يتمتع بتصميم أكثر صلابة.

وبينما تعمل ايسوزو على جلب داخلية بتصميم وتقنيات جديدة، توحي الأبواب الطويلة أن المقاعد الخلفية ستكون أكثر اتساعا للركاب.

من المتوقع أن تتوفر دي ماكس 2020 بغمارة وغمارتين وغمارة طويلة مع 3 أحجام من صناديق البيك اب، كما يتوقع وصولها إلى الأسواق بمحرك تيربو ديزل 1.9 لتر 4 سلندر قوة 163 حصان وعزم دوران 360 نيوتن متر أو تيربو ديزل 3 لتر 4 سلندر.