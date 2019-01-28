“دراسة”: فيراري هي أقوى علامة تجارية في العالم

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت منظمة Brand Strength Index (BSI) خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بأن فيراري أصبحت أقوى علامة تجارية في العالم.

أظهر التقرير أن الشركة الإيطالية تفوقت على ماكدونالدز وكوكاكولا وليغو وديزني في مؤشر قوة العلامة التجارية.

ارتفع مؤشر قوة العلامة التجارية لفيراري بثلاث نقاط من 91.5 إلى 94.8 من أصل 100 نقطة في آخر 12 شهر وهي واحدة من 14 علامة تجارية فقط في التقرير قد حصلوا على أعلى تصنيف AAA+.

بالرغم من وجود علامات تجارية أخرى، إلا أنه كان هناك علامات تجارية من مجال السيارات والتي اقتربت من فيراري وهي بي إم دبليو وبورش وكلاهما حصل على تصنيف AAA.

كانت فيراري إحدى شركات تصنيع السيارات الراقية وفقط، لكنها الآن تجاوزت سوق السيارات لتضم بعض خطوط الملابس والبضائع ومدن الملاهي والفنادق بالإضافة إلى تصنيع السيارات الرياضية والفاخرة.

ارتفعت قيمة فيراري بنسبة 27% إلى 8.3 مليار دولار (31.125 مليار ريال)، وبيعت معظم السيارات التي من المقرر إنتاجها في عام 2019 قبل الصيف الماضي، وأُعلن عن 15 موديل جديد من ضمنهم سيارات كهربائية.

كما احتفظت ميشيلان بتصنيف أغلى العلامات التجارية قيمة في مجال تصنيع الإطارات، وتفوقت على بريدجستون في العام الماضي.