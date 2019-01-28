كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بي إم دبليو تكشف عن مواصفات سيارتها "X3" الرياضية الجديدة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم شركة بي إم دبليو الألمانية لصناعة وتطوير السيارات، إطلاق النسخة الرياضية الأحدث من أيقونتها "X3".

وبحسب موقع "Carscoops" فإن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة مزودة بهيكل عصري يحمل بعض التعديلات عن هياكل "X3" التقليدية.

وأشار الموقع إلى أن أبرز التعديلات كانت على مستوى الأضواء الأمامية والخلفية، وغطاء المحرك الذي تم تزويده بخطوط تحسن من أيروديناميكية المركبة، والشبك الأمامي المزود بفتحات هوائية كبيرة.

ومن المتوقع أن تزود السيارة الألمانية بمحرك توربيني سعة 3.0 لترات، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات، وتتمكن من الوصول إلى سرعة قصوى 280 كلم/ساعة، بالإضافة إلى نظامي دفع أمامي ورباعي.

كما تقدم الشركة نسخ أقوى من "X3 M" الجديدة بمحركات سعة 3.5 لتر، وقوة 480 حصانا، لتصل بها إلى سرعة أقصاها 330 كلم/ساعة، وأنظمة تعليق وفرملة رياضية خاصة.