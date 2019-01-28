كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاكوار لاند روفر تكشف عن تقنية جديدة للسيارات ذاتية القيادة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت جاكوار لاند روفر عن تقنية جديدة للسيارات ذاتية القيادة توظف بروجكتور خارجي لتحسين تجربة القيادة الذاتية.

في حين لا يود الكثير من البشر منح تقنية القيادة الذاتية أي ثقة فإن الشركات تعمل جاهدة على حل مخاوف الناس، وهذا ما تفعله تقنية جاكوار لاند روفر الجديدة، التواصل مع الناس من خلال الأضواء حيث تصنع هذه التقنية خطوط أمام السيارة توضح مسار السيارة من خلال موضع المسار المرسوم بالخطوط، وسرعة السيارة من خلال تباعد وتقارب الخطوط.

تقول جاكوار لاند روفر "تمامًا مثل أي تقنية جديدة ، يجب أن يتعلم البشر الثقة بها ، وعندما يتعلق الأمر بالمركبات ذاتية القيادة ، يجب أن يكون لدى المشاة ثقة بأنهم يستطيعون عبور الطريق بأمان".

جدير بالذكر أن جاكوار لاند روفر ليست أول من يكشف عن تقنية مشابهة، إذ أعلنت مرسيدس سابقاً عن مصابيح أمامية لها قدرات مشابهة واستعمالات مختلفة للقيادة الذاتية والعادية أيضاً.