كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقف الإنتاج في المصنع الرئيسي لـ"أودي" بألمانيا.. تعرف على السبب! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقفت حركة الإنتاج في المصنع الرئيسي لشركة أودي الألمانية للسيارات في مدينة انجولشتات، بسبب إضراب في مصنع المحركات في مدينة جيور المجرية.

واضطرت الشركة الألمانية إلى منح عاملي مصنعها الرئيسي الذين يتجاوز عددهم 10.000 عامل عطلة إجبارية من اليوم الاثنين حتى بعد غد الأربعاء.

وقال متحدث باسم الشركة اليوم الاثنين إن من الممكن ألا يتم إنتاج سيارات فئة ايه3 وايه4 وايه 5 وكيو 2،مشيرا إلى أنه سيتم احتساب 40% من مدة العطلة الإجبارية في الحساب الزمني للعاملين.

ويتم إنتاج محركات الديزل والبنزين والمحركات الكهربائية في مصنع جيور ليس لسيارات أودي وحدها ،بل لماركات أخرى تابعة لمجموعة فولكس فاجن المالكة لأودي.

وينظم العاملون في جيور (1200 عامل) إضرابا لمدة أسبوع للمطالبة بزيادة بنسبة 18% في الأجور.

وتدعم نقابة العاملين في قطاع المعادن (آي جي) في ولاية بافاريا الإضراب، وأعلنت أن العاملين في مصنع جيور يتقاضون في المتوسط أجرا إجماليا بقيمة 1100 يورو في الشهر فيما يواجهون تكاليف معيشة كتلك التي في غرب أوروبا.

ولم تظهر تأثيرات مباشرة ناجمة عن الإضراب حتى الآن إلا في المصنع الرئيسي لأودي في انجولشتات في بافاريا العليا، إذ لا تزال إمدادات المحركات تغطي حركة الإنتاج حتى يوم الأربعاء المقبل في مصنع أودي في نيكارسأولم حيث تنتج أودي الموديلات الأكبر حتى ايه8.

وصرحت متحدثة باسم فولكس فاجن أنه لا تزال حركة الإنتاج مستمرة في مصنع اودي في بروكسل ،حيث يجري إنتاج السيارة الكهربائية الكاملة طراز إي-ترون، كما لا تزال حركة الإنتاج أيضا سارية لدى فولكس فاجن.