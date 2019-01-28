كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ​فورد تطلق سيارتها "اكسبلورر 2020" الجديدة بنظام للدفع الخلفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أزاحت فورد الستار بصورة رسمية عن سيارتها الجديدة كلياً اكسبلورر موديل 2020 التي حصلت على اعادة تصميم بشكل كامل مع اضافة نظام دفع خلفي لها بدلاً من نظام الدفع الأمامي في الموديل السابق، وقاعدة البناء بنظام الدفع الخلفي الجديدة تشترك فيها اكسبلورر مع لينكولن أفياتور ، ويترافق مع قاعدة البناء الجديد تصميم متطور ومقصورة داخلية محدثة ومحركات جديدة تشمل اصدار هايبرد ونسخة ST رياضية.

وبالنسبة للمحركات ، فيتوفر لاكسبلورر الجديدة باقة من محركات ايكوبوست أقواها نسخة V6 سعة 3 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 365 حصان وتستخدم بنزين أوكتان 93 مما يجعلها أقوي نسخ اكسبلورر على الاطلاق ، كما يتوفر كذلك محرك سعة 2.3 لتر رباعي الاسطوانات بشاحن توربيني بقوة 300 حصان وكلا المحركين يتصل به ناقل حركة أوتوماتيك من 10 سرعات.

ولم تعلن فورد باقي محركات السيارات التي سيتم الاعلان عنها خلال معرض ديترويت الأسبوع المقبل مع الاعلان عن النسخة الهايبرد ونسخ ST ، كما ستتوفر اكسبلورر في اصدارات XLT وليميتد وليميتد هايبرد وST وبلاتينيوم ، وتعتمد أول نسختين على محرك 2.3 لتر والباقي على محرك V6 سعة 3 لتر. كما ستتوفر السيارة بخيارات الدفع الخلفي أو الدفع الرباعي و7 وضعيات قيادة.

وبالنسبة لنسخة الدفع الخلفي فتتمثل وضعيات القيادة في نورمال وسبورت وتريل وسليبري وتاو وايكو أما الدفع الكلي فيضيف نسخ سنو وساند مما سيجعل السيارة قادرة على العمل في الطرق الوعرة. كما وفرت فورد أماكن تخزين عديدة في السيارة بسعة 123 لتر مكعب تتوزع على الصفوف الثلاثة كما يتوفر واقي من الشمس في الصف الثاني للمقاعد ونقاط تثبيت كراسي أطفال مطورة في الصف الثاني والثالث كما أن الوصول للصف الثالث أصبح أكثر سهولة.

كما وفرت الشركة للسيارة نظام ترفيهي Sync3 مع شاشة 10.1 بوصة مع مشغل ابل كار بلاي واندرويدأوتو ووايز مع نظام صوتي B&O راقي و14 سماعة وهو قياسي في اصدارات ليميتد وبلاتينيوم وبقوة 980 واط. كما يتوفر خيار للشحن اللاسلكي للهواتف و4 مداخل USB و3مخارج طاقة 12 فولت ومخرج وحيد 110 فولت كما توجد عدادات 12.3 بوصة ، فيما يتوفر للصفوف الثلاثة في السيارة نظام FordPass Connect القياسي والذي يوفر واي فاي هوت سبوت الي 10 هواتف.

كما يتوفر لكل اصدارات اكسبلورر باقة Co-Pilot360 قياسية التي تشمل مساعد ما قبل التصادم ومكابح طواريء أوتوماتيكية ورصد للمشاة وتحذير التصادم الأمامي ونظام دعم الكبح الديناميكي ورصد البقع العمياء مع تحذير من حركة المرور الخلفية ومساعد الحفاظ على المسار وكاميرا خلفية مع نظام تنظيف مدمج للعدسات ومساعد الاضاءة العالية الاوتوماتيكية ، فيما يتوفر لها بصورة اختيارية مثبت سرعة قابل للتكيف ونظام التعرف على لافتات السرعة على الطريق.

ومقابل هذه الاضافات العديدة في السيارة تم زيادة سعرها بمعدل 400 دولار فقط عن الموديل السابق مما يجعل سعرها يبدأ من 32.365 ألف دولار فيما ستتوفر السيارة لدي الموزعين بداية من الصيف المقبل.