كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوش توقف إنتاج محركات كهربائية لسيارات مرسيدس.. تعرف على السبب! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة "بوش" الألمانية لصناعة مكونات السيارات، قرار شركة "دايملر" الألمانية التي تنتج سيارات وشاحنات مرسيدس بنز إنهاء المشروع المشترك بينهما لإنتاج محركات السيارات الكهربائية.

وقد استحوذت "بوش" على حصة "دايملر" في المشروع وقدرها 50%. وقد تأسس هذا المشروع عام 2011 ويضم حاليا 340 عاملا في مدينتي "شتوتجارت" و"هيلدسهايم".

وقال "شتيفان هارتونج" رئيس مجلس إدارة شركة "موبيلتي سوليوشنز" التابعة لشركة "بوش" إنه "بالنسبة لشركة بوش، فإن الاستحواذ الكامل على شركة إي.إم-موتيف سيكون الخطوة التالية على طريق تحولها إلى رائدة شركة في سوق السيارات الكهربائية".

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل "فرصة لتحقيق وجود أكبر في السوق" في حين أكد لعمال المشروع أنه لن يكون لخروج "دايملر" من المشروع أي تأثير عليهم، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل بالنسبة لتكاليف صفقة الاستحواذ.

وأنتجت شركة "إي.إم موتيف" 450 ألف محرك كهربائي منذ بدء إنتاجها عام 2012، حيث يتم استخدامها في سيارات دايملر وبورشه وفيات وفولفو وبيجو.

وتستهدف "دايملر" إنتاج سيارتها الكهربائية الخاصة بها الكاملة التي تحمل العلامة التجارية "إي.كيو.سي" لكنها لم تحدد متى ستنتج المحركات الخاصة بهذه السيارات.