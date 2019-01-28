كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجاتي غير مهتمة بتسجيل السرعة القصوى لسيارتها! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إذا كانت أسرع شركة على نوربرجرنج غير مهتمة بتسجيل أرقامها على الحلبات، فإن أسرع قريباتها قد خرجت لتقول أنها غير مهتمة بتسجيل السرعات القصوى.

هذه هي أحدث تصريحات بوجاتي صاحبة التاريخ الطويل للسيارات الأسرع على لسان رئيسها Stephan Winkelmann في لقاء صحفي حينما سئل ما إذا كانوا سيعلنون السرعة القصوى لـ تشيرون سوبر سبورت عند وصولها، فأجاب "السرعة القصوى وحدها ليست أولوية قصوى لبوجاتي. يمكن لسياراتنا أن تفعل أكثر من مجرد التسارع الفائق والقيادة بسرعة كبيرة جدًا". بالطبع إجابة Winkelmann لم تنف أو تثبت وصول السيارة قريباً.

بالرغم من هذا التصريح، نتوقع أن تعلن بوجاتي عن سرعتها القصوى خاصة إذا ما كانت ترى أن سياراتها أفضل من المنافسات، فهي تريد المزيد في النهاية.