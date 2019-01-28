خطوات يجب مراعاتها قبل إيجار سيارات أون لاين عبر الإنترنت

خدمة ايجار سيارات اون لاين في مصر واحدة من أفضل الخدمات الالكترونية المتاحة بمصر والتي تخدم عددا كبيرا من المواطنين سواء القادمين لزيارة البلد أو الموجودين بها، فإن عددا كبيرا من المسافرين يبحثون عن خدمة تأجير السيارات أثناء عطلاتهم؛ لكي يتمتعون بسهولة التنقل في جولاتهم السياحية داخل البلد.

لعل تأجير السيارة خطوة مهمة تأتي في وقت قد لا تتوفر السيارات الأجرة أو زيادة تكاليف أسعار السيارات الأجرة ووسائل المواصلات في بعض المدن بالاضافة الى الخصوصية، لذا يعد تأجير السيارة هو الخيار الأنسب والأفضل للحصول على أكبر قدر من الحرية في التنقلات.

هناك بعض المواقع التي وفرت الخدمة "أون لاين" للتسهيل على العملاء، إضافة إلى التطبيقات التي ظهرت مؤخرا والموضح بها اسعار إيجار السيارات باختلافاتها على حسب الفئة وحسب الوقت والمكان وإذا كانت بسائق أم من دون سائق، ويستخدم الكثيرون خدمة تأجير السيارات حاليا لذلك تتسابق الشركات لتقديم أفضل خدمة تأجير سيارات لعملائها، ويمكن للمستأجر أن يحجز عن طريق البريد الإلكتروني، أو عن طريق ملء استمارة حجز لدى بعض الشركات التي توفر الخدمة "أون لاين" أو التواصل مباشرة مع الشركة او صاحب السيارة او الحجز مباشرة من الموقع الخاص

بالشركة.

وعند طلب حجز السيارة "أون لاين" يجب على الطالب أن يكون على علم ببعض الأمور المطلوبة منه مثل أنه يجب أن يمتلك بطاقة ائتمانية وذلك لتسهيل عملية الدفع ، وعند استلام السيارة من المهم أن يكون بحوزته الإيصال لأنه عند إتمام عملية الدفع على الموقع "أون لاين" تصل رسالة الدفع إلى العميل عن طريق البريد الإلكتروني المفعل.

يجب أن يكون مع المستأجر صورة ضوئية مطبوعة أو إلكترونية من هذا الإيصال، لأنه لن يستلم السيارة من دونه، ويعد طلب البطاقة الائتمانية لاستئجار السيارة من الأمور المهمة، وذلك لدفع قيمة تأمينية لمكتب تأجير السيارات، يستردها العميل عند إعادة السيارة.

يجب أن تكون رخصة القيادة الخاصة بالمستأجر صالحة لمدة ١٢ شهرا على الأقل. قوانين بعض البلدان تشترط حصول السائق على رخصة القيادة الدولية، كما أن هناك بعض مكاتب التأجير تشترط هذا.

بعض الشركات قد تطلب رخصة دولية، إذا كانت معه محلية مترجمة، وإذا لم يتوفر هذا يوفر المكتب للمستأجر سائقا، كما تحدد بعض الشركات أن

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يكون عمر السائق أكبر من ٢٥ عاما وأقل من ٦٠ عاما، لأنه في هذه الحالة قد ترتفع قيمة الإيجار إذا كان أقل من الـ ٢٥ أو أكثر من الـ٦٠

وعند حجز السيارة "أون لاين"، فإن حاجز السيارة سيحتاج إلى أن تحدد المكان الذي سيستلم فيه السيارة وكذلك الموعد والتاريخ، ومكان وموعد وتاريخ إعادة السيارة، كما يحرص على أن تكون مزودة بالوقود، لأنه في هذه الحالة سيذهب إلى الطالب مندوب مكتب تأجير السيارات لتسليمه السيارة.

وعلى مستأجر السيارة مراجعة شروط العقد جيدا وكذا إيصال الدفع الخاص لمعرفة أقصى عدد الكيلومترات المسموح لك به يوميا، لأن هناك بعض الشركات تحدد عدد منها مثلا ألا يتعدى استهلاك السيارة اليومي 114 كيلو مترا، لأن الزيادة في المسافة تكون بأموال إضافية.

أوراق إثبات الشخصية مثل بطاقة الهوية، أو جواز السفر، من الأمور التي يجب أن تكون مع مستأجر السيارة، وإلى جانب هذا يختلف سن مستأجر السيارات باختلاف الشركة وقوانين الدولة، لكن تتيح أغلب مكاتب تأجير السيارات لمن هم بين الـ 18 عاما، والـ70 عاما، باستئجار سيارة.



وعند استلام السيارة يجب فحصها جيدا والتأكد من أنها هي السيارة نفس السيارة المطلوبة، وعند استلام سيارة غير المطلوبة أو لم تعجب المستأجر عليه طلب الاستبدال فورًا، ولعل هذه الأشياء التي على مستأجر السيارة أن يعرفها، ومن الأمور المهمة أيضا أن ينظر المستأجر إلى تقييمات الشركات التي يجب أن يختار أعلى الشركات تقييمات على التطبيقات أو مواقع حجز السيارات وينظر الى تقييم مالك السيارة ايضا.