كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. سيارة "تويوتا يارس" تظهر بـ 8 عجلات! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
في حين تقف جميع السيارات تقريبًا على 4 عجلات فقط، فإن عددًا قليلًا منها يحصل على 6 عجلات تتناسب مع الطبيعة القاسية لتلك السيارات.
تويوتا يارس هي أيضاً سيارة ويحق لها الحصول على عجلات إضافية، ولكن فلنجعلها 8 عجلات وليكن 2 منهما يدوران بالعكس! هذا ما تفعله هذه السيارة الاستثنائية التي تسير في طريق ما وإلى وجهة خاصة بها!
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