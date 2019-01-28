شاهد.. سيارة "تويوتا يارس" تظهر بـ 8 عجلات!

في حين تقف جميع السيارات تقريبًا على 4 عجلات فقط، فإن عددًا قليلًا منها يحصل على 6 عجلات تتناسب مع الطبيعة القاسية لتلك السيارات.

تويوتا يارس هي أيضاً سيارة ويحق لها الحصول على عجلات إضافية، ولكن فلنجعلها 8 عجلات وليكن 2 منهما يدوران بالعكس! هذا ما تفعله هذه السيارة الاستثنائية التي تسير في طريق ما وإلى وجهة خاصة بها!