إطلاق “المركز الشامل لإدارة تأمين السيارات” بشركة “نجم لخدمات التأمين”

ويُقدم المركز خدمة السجل التأميني، وخدمة “أحقية” الخاصة باستحقاق خصم التأمين للعملاء لخلو سجلهم من الحوادث، ولتحقيق الشفافية في الاطلاع على نسبة الخصم والتأكد من دقة المعلومات وتصحيحها وتحديثها عند اللزوم، بالاضافة إلى إمكانية تحليل المخاطر المرتبطة بكل عميل أو سيارة من خلال الوصول إلى السجل التأميني لهما، ويوفر أيضاً بيانات التغطيات التأمينية للمركبات ومطالبات الاسترداد وبيانات المطالبات المرفوضة وبيانات السيارات المسجلة خسارة كلية.

يُذكر أن أهمية هذا المشروع تكمن في حرص الشركة على تقديم أفضل خدماتها بطريقة فعالة ومنصفة، وتضمن في الوقت ذاته شراكة مستدامة مع جميع أصحاب العلاقة، حسب قول”إبراهيم المحبوب” الرئيس التنفيذي المكلف لشركة “نجم”.