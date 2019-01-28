كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تويوتا تكشف عن نسخة خاصة من "لاندكروزر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحتفل شركة تويوتا بتاريخ لاندكروزر الطويل في عالم السيارات بنسخة خاصة من حين لآخر، وقد كشفت الشركة مؤخراً عن Heritage Edition.

تحظى لاندكروزر 2020 Heritage Edition بلمسات كثيرة خاصة بها ترتكز في معظمها على اللون الأسود ولمسات الكروم، وبعض اللمسات الذهبية، وفي حين لم يتغير التصميم الخارجي كثيراً إلا أن الجنوظ ذهبية اللون وشعار لاندكروزر على العمود C يميزان السيارة عن بعد.

في الداخل يستمر تماشي اللون الأسود واللمسة الذهبية في كسوة المقاعد الجلدية وتطعيمات الخشب والكروم، ويأتي إصادر Heritage Edition حصرياً بصفين من المقاعد لمنح السيارة طابع فاخر أكثر.

ستحمل السيارة محرك V8 سعة 5.7 لتر ينتج 381 حصان، وستنتج تويوتا فقط 1,200 سيارة من هذا الإصدار المميز، وستباع كل منها بسعر أعلى من لاندكروزر العادية عندما تصل للأسواق في نهاية 2019 كموديل لـ2020.