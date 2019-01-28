شكرا لقرائتكم خبر عن سكودا تكشف عن اسم سيارتها الجديدة والان مع التفاصيل

بدأت شركة سكودا التشيكية المصنعة للسيارات حملتها الترويجية لموديلها الـ crossover الجديد المقرر طرحه داخل أوروبا خلال العام الجاري، وفقا للعين الإخبارية.

وعبر فيديو ترويجي صغير، كشفت سكودا رسميا عن اسم الموديل الجديد، الذي سيكون ضمن فئة B-segment التابعة لها، والذي اتضح أن اسمه سيكون Kamiq.

ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات الفيديو الترويجي الجديد لموديل سكودا Kamiq، كاشفا عن أن هذا الاسم كانت تستخدمه شركة سكودا لموديل آخر صغير طرح حصريا بالصين عام 2018، لكنه لم يحقق شهرة واسعة هناك.

ورغم حملهما الاسم نفسه، ستكون الأفضلية بالتأكيد لموديل Kamiq في نسخته الأوروبية لما يتوقع أن يحتويه من إمكانيات تقنية متطورة ومحرك بمواصفات قوية.

وتسعى سكودا لاستغلال موديلها الجديد Kamiq لمنافسة موديلات من الفئة نفسها مثل فولكس فاجن T-Cross وسيات Arona، على أن يتم عرضه رسميا للمرة الأولى أمام الجمهور خلال مشاركة سكودا بمعرض جنيف الدولي للسيارات.