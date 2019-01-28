الخليج ٣٦٥ نت – نشر الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يظهر لحظات وقوع عدد من الحوادث المرورية الجسيمة نتيجة لعدم الالتزام بتعليمات السلامة. وشدّد “أمن الطرق” قائلاً: “الالتزام بتعليمات السلامة والقيادة الآمنة على الطريق حماية لكم وللآخرين – بإذن الله -“. كما أكد على ضرورة اتباع مايلي: مراعاة أفضلية المرور على الطرق، خاصة عند الإشارات المرورية.

ضرورة توخي الحذر في حال تدني الرؤية بسبب الأحوال الجوية.

عدم تجاوز السرعة المحددة.

عدم استخدام الجوال أثناء القيادة.

كانت هذه تفاصيل خبر أمن الطرق يشدد على الالتزام بتعليمات السلامة.. وينشر مقطعاً لحوادث مرورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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