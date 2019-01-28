بالصور.. تعرف على أحدث SUV" كوبيه" من "جيلي" الصينية

كتب: باسل الحلواني كشفت شركة صناعة السيارات الصينية "جيلي"، عن أحدث طرازاتها الـSUV، والذي أطلقت عليه FY11، كاسماً مؤقتاً. وتحمل الـSUV الكوبيه الجديدة، ملامح من BMW X4، أبرزها حاجز الصدمات الأمامي والخطوط الجانبية بسقفها المنحني، والمقصورة الداخلية. والخطوط الجانبية بسقفها المنحني، والمقصورة الداخلية. أما المصابيح الأمامية والخلفية فتشبه في تصميمها إلى حد كبير، المصابيح الأمامية والخلفية لموديلات أودي الألمانية. ويعتمد الموديل الجديد على منصة هيكلية جديدة للشركة يتم استخدامها حالياً فى موديلات علامتي فولفو ولينك أند جو. و تحمل السيارة محركاً سعة لترين، بشاحن تيربو، وقوة 235 حصان، ومن المنتظر أن يتم طرح FY11، رسمياً خلال الربع الأول من 2019.

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