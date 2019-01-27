آبل تسرح 200 موظف بمشروع تيتان.. هل ستلغي سيارتها ذاتية القيادة؟

الخليج ٣٦٥ نت – يعد تيتان أحد أبرز مشاريع آبل المستقبلية، حيث يسعى لتقديم أول سيارة ذاتية القيادة من الشركة.

بدأ المشروع في 2014 وكانت خطته تقديم سيارة ذاتية القيادة بحلول 2020، وحسب تقرير جديد فإن آبل قد سرحت 200 موظف كانوا يعملون على المشروع.

ربطت بعض التقارير تسريح الموظفين بالحالة المادية لآبل بعد تراجع مبيعات آيفون خلال الأشهر الأخيرة، حيث ادّعت أنّ عملاق التقنية يسعى لخفض التكاليف.

وجاء تفسير آبل بأنّ تسريح الموظفين جاء نتيجة لإعادة هيكلة قسم السيارات، وأن غالبية الموظفين نقلوا إلى مشاريع أخرى تعمل عليها الشركة ولم يتم تسريحهم كليا، وهو ما أكدته هيئة توظيف كاليفورنيا.

بكل حال، يبدو أن مشروع تيتان لن يتضرر بفقدانه 200 موظف، حيث آبل التي أنفقت على البحث والتطوير نحو 14 مليار دولار في 2018، لديها ما يقرب من 5,000 موظف يعملون على مشروع تيتان.

ومع ذلك، فإنه من غير الراجح وصول سيارة آبل الذاتية خلال العامين القادمين كما كانت التوقعات، خاصة وأن آبل ستكون مسؤولة عن تطوير كلا من السيارة وبرمجيات أنظمة القيادة الذاتية التي تطلب وقتا أطول كما يبدو.