كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوزوكي مصر ترفع أسعار جميع موديلاتها الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد فترة وجيزة من تنفيذ قرار تحرير سعر الدولار الجمركي الذي أدى لزيادة أسعار السيارات المستوردة من دول غير أوروبية، أعلن وكيل سوزوكي المحلي عن رفع جميع أسعار موديلاتها المقدمة محليا، حيث كانت الأسعار الجديدة كالتالي: Alto 800 (ألتو 800) - (هاتشباك – 5 أبواب – 800 سي سي – ناقل يدوي). - فئة واحدة فقط بسعر 133 ألف و900 جنيه. Dzire (ديزاير) (- سيدان – 1200 سي سي – ناقل أوتوماتيك) - فئة واحدة فقط بسعر 244 ألف جنيه Ertiga (إرتيجا) - (MPV – 1400 سي سي – ناقل أوتوماتيك). - فئة واحدة فقط بسعر 306 ألف جنيه.

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