رابطة تجار السيارات: الاكتشافات الضخمة تقود مصر للتحول إلى الطاقة النظيفة

كتب: باسل الحلواني

أشاد المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات،

بالتكليف الرئاسي الخاص بتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للغاز الطبيعي.

وقال "أبوالمجد"، إن توجه الدولة نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، وخاصةً الغاز الطبيعي، يأتي في ظل اكتشافات الغاز المبهرة، التي تحققت خلال الفترة الماضية، وزيادات الاحتياطيات المصرية من الغاز الطبيعي.

وأضاف "أبوالمجد"، أن هذه الخطوة سوف تسهم بشكل كبير في تخفيض فاتورة الدعم الذي تتحمله الدولة، فضلاً عن تقليل الانبعاثات الكربونية الناجمة عن احتراق الوقود داخل محركات السيارات، والتي تتسبب في ارتفاع معدلات التلوث البيئي.

وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات،

في تصريحات خاصة لـ"سيارات الوفد"، أن الخطوات التي تتخذها الدولة في هذا الشأن، تؤكد أن القيادة السياسية عازمة على التوسع في مجال السيارات التي تعتمد على الغاز الطبيعي، وكذلك السيارات الكهربائية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد عقد اجتماعاً، اليوم، بشأن تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم إلى العمل بالغاز الطبيعي، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وذلك بحضور وزيري الإنتاج الحربيّ، والتجارة والصناعة،

ونائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، وممثل الكلية الفنية العسكرية.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم إلى العمل بالغاز الطبيعي، وكذا التحوّل للسيارات الكهربائية.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن وفداً ألمانيا برئاسة وزير الاقتصاد سيزور مصر قريباً، ومعهم فريق عمل من شركة مرسيدس، لوضع خطط العمل التنفيذية لمشروعاتهم في مصر، وعلى رأسها السيارات الكهربائية.

ووجه رئيس الوزراء بأن يتم وضع وحدات شحن السيارات الكهربائية في كل المدن الجديدة، كبداية، وكذا عدد من محطات البنزين العادية، لافتاً إلى أنه سيتم منح حوافز لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، بما يسمح بأن تكون مصر مركزاً لهذه الصناعة، بخلاف توفير هذه السيارات للسوق المحلية.