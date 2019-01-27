كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستون مارتن تكشف عن سيارتها "فالكيري Track Pack" الجديدة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في حال لم تكن أسرع أستون مارتن سريعة بما فيه الكفاية، فإن فئة Track Pack الأسرع من فالكيري قد تكون خيراً مناسباً.

تشارك فالكيري Track Pack جذورها مع فالكيري الأساسية، إلا أن الشركة رفعت أدائها نسبياً، كما قامت بتعديل الهيكل الخارجي لتحسين مقاومة الهواء وزيادة القوة السفلية، يلاحظ أن مقدمة السيارة تحمل رزمة أيروديناميكة مختلفة أشرس قليلاً من فالكيري، تضيف لمسة خاصة بفئة Track Pack.

التحسينات تذهب أبعد مما هو ظاهر للعيان، فقد حصلت فالكيري Track Pack على محرك V12 محسن ينتج 1,130 حصان مع المحركات الهجينة، وقامت أستون مارتن بتخفيف وزن السيارة إلى أقصى حد باستعمال مكابح من التيتانيوم، كما خفضت نظام التعليق بـ50 ملم، وتساهم التحسينات بمساعدة السيارة على التسارع والتباطؤ بشكل أقوى وأكثر أمناً.

حسب أستون مارتن فإن فالكيري Track Pack أفضل وأسرع من فالكيري على الحلبات بنسبة 8%، ولكنها كذلك بسعر أكثر ارتفاعاً يبدأ من 2.5 مليون جنيه استرليني.