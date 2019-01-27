هيونداي اكسنت 2021 المحدثة تظهر لأول مرة في صور تجسسية

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الخليج ٣٦٥ نت – بعد طرح هيونداي اكسنت الجيل الخامس، تستعد السيدان الصغيرة للحصول على أول تحديث لها في موديل 2021، حيث حصلنا على أول صور تجسسية لها في الصين.
تظهر لنا الصور وجود تمويهات مكثفة تغطي أغلب التحديثات الخارجية، إلا أن التغييرات لا تزال واضحة بالفعل، حيث يمكننا رؤية مصابيح أمامية مختلفة يحتمل أن تحمل وحدات LED، إضافة لوجود هوائي جديد على شكل زعنفة القرش بدلاً من الهوائي الصغير الحالي المثبت أعلى السقف من الخلف.
تتوفر هيونداي اكسنت حالياً بمحركات 1.4 لتر و1.6 لتر تنفس طبيعي، حيث يأتي الأول بقوة 100 حصان و132 نيوتن.متر للعزم وناقل يدوي أو أوتوماتيكي 6 سرعات، في حين أن محرك 1.6 لتر يكون بقوة 121 حصان و150 نيوتن.متر من العزم مع ناقل أوتوماتيكي 6 سرعات.
هذا ومن المتوقع أن يتم إطلاق هيونداي اكسنت 2021 المحدثة في الأسواق العالمية مطلع العام المقبل، دون أي اختلاف ملحوظ في الأسعار.
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