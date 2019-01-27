قصة أول بوجاتي شيرون أتت بمحرك لامبورجيني ديابلو 18 سلندر

الخليج ٣٦٥ نت – استحوذت فولكس واجن على بوجاتي في عام 1998 مقابل 50 مليون دولار، بعد أن كانت قد توقفت تماماً لفترة، حيث كانت تعد حينها علامة سيارات فاخرة كلاسيكية، كما قامت المجموعة الألمانية في العام نفسه أيضاً بشراء بنتلي ولامبورجيني.

طلبت فولكس واجن من مصمميها لاحقاً أن يقوموا باستخدام منصة لامبورجيني ديابلو، رغم قدم عمرها حينها، للعمل على تصميم سيارة بوجاتي تناسب القرن 21، وهو ما أدى للتوصل إلى عائلة من السيارات الفاخرة الرياضية النموذجية، حيث حمل أول طراز اختباري اسم EB118 ليتم تدشبنه في معرض باريس للسيارات، ثم رأينا بعدها نموذج EB218 مطلع عام 1999 بطول 5.4 متر مع أربعة أبواب، وهو ما استندت عليه بنتلي لاحقاً في تصميم فلاينج سبير.

وأخيراً، أتى أول بوجاتي شيرون الاختبارية 18/3، والذي استند على منصة لامبورجيني ديابلو VT مثل الآخرين، حيث استوحت اسمها من لويس شيرون، سائق بوجاتي الشهير الذي فاز العديد من السباقات للعلامة الفرنسية، إضافة لوجود نموذج اختباري من محرك W18 الوسطي سعة 6.3 لتر فائق القوة، والذي كان يضم 3 مجموعات من 6 أسطوانات مثبتة بزاوية 60 درجة كي تشكل حرف W مع دفع رباعي بقوة 547 حصان و529 نيوتن.متر للعزم.

هذا ورغم ذلك، لم يصل المحرك إلى خطوط الإنتاج، حيث أن طوله أعاق سهولة تركيب شواحن تيربو عليه مستقبلاً إضافة لوجود عدة مشكلات باعتمادية صندوق النواقل، رغم تمكن بوجاتي حينها من تحقيق التسارع حتى 100 كم/س خلال 3.5 ثانية فقط قبل بلوغ سرعة 330 كم/س القصوى، وذلك بعام 1999، حيث تم لاحقاً الكشف عن فيرون الاختبارية 18/4، وهو ما تم تحسينها في عام 2000 عبر نموذج فيرون 16/4 بمحرك جديد مصمم لتوفير مساحة كافية لأربعة شواحن تيربو بقوة تبلغ 1,001 حصان، لتتحول إلى أول موديل إنتاج لبوجاتي منذ قيام فولكس واجن بشرائها.