كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ​كاديلاك تقدم سيارتها "XT6" موديل 2020 الجديدة في معرض ديترويت 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت كاديلاك النقاب بصورة رسمية عن سيارتها XT6 الكروس أوفر بثلاثة صفوف من المقاعد الجديدة كلياً في معرض ديترويت الدولي للسيارات 2019، وتأتي السيارة في وقت هام بالنسبة الي جنرال موتورز وكاديلاك بصورة عامة خاصة في ظل تنامي الطلب على السيارات الكروس أوفر الأكبر في الحجم وهي الفئة التي لم تنافس كاديلاك فيها من قبل.

ويذكر أن سيارة مثل سكاليد ESV لا تجذب معظم الراغبين في شراء سيارات الكروس أوفر ولكن XT6 توفر مزيدمن الخيارات في فئة السيارات الفاحرة الكروس أوفر مع تصميم أكثر عصرية . وتعتمد السيارة على نسخة ممتدة من نفس قاعدة بناء موديلات XT5 مع تأكيد كاديلاك على أن كل جزء من السيارة الجديدة تم دراستها بشكل جيد وتطويره لأفضل مستوى لجعل السيارة أكثر راحة وتوفيرها متعة القيادة.

وتحمل XT6 الجديدة محرك V6 سعة 3.6 لتر بقوة 310 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 9 سرعات ونظام دفع رباعي في اصدارات Premium LuxuryوSport الاختيارية. ومن حيث التصميم ، فان اصدارات Premium Luxury يتوفر لها اضافات خشبية مميزة بينما نسخ Sport تحمل تطعيمات من ألياف الكربون وكلاهما يأتي بصورة قياسية بعجلات 20 بوصة وتوفر عجلات 21 بوصة اختيارية في نسخة Sport فقط. كما يتوفر لكل سيارة إضاءة ليد.

وتشمل التجهيزات الاختيارية في السيارة مثبت سرعة قابل للتكيف ونظام رؤية ليلية وكاميرا محيطية HD وباب خلفي كهربائي وصف ثالث من المقاعد كهربائي الطي. أما وسائل مساعدة السائق القياسية فتشمل كاميرا خلفية HD وتحذير من التصادم الأمامي ومكابح طواريء الية ومساعد تغيير المسار وتحذير من حركة المرور الخلفية ومحدد للسرعة .

كمنا يتوفر للسيارة شاشة تعمل باللمس ملونة 8 بوصة قدمت لأول مرة في XT4 كما يتوفر للسيارة واي فاي هوت سبوت 4G LTE ومشغل أبل كار بلاي واندرويد أوتو و6 مخارج للشحن USB وشاحن لاسلكي للهواتف المحمولة.