كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مازيراتي تطرح نسخ خاصة من سيا​رتها "ليفانتي" الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة مازيراتي عن موديل خاص من أيقونتها "​ليفانتي"، التي تنتمي إلي السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات والتي تعد الأولي من إنتاج الشركة. وأوضحت الشركة الإيطالية أن الموديل الخاص "Vulcano Limited Edition" يمتاز بطلاء أسود مطفأ وعجلات قياس 21 بوصة. ويعتمد الموديل الخاص على محرك مكون من 6 أسطوانات مزود بشاحني هواء "تيربو" بقوة 350 حصان، كما تقدم الشركة نسخة أقوي بقوة 430 حصان. وزودت مقصورة الموديل الخاص بتجهيزات جلدية فاخرة مع شعارات مطرزة على مساند الرأس والمقاعد الأمامية، التي يمكن تدفئتها وتهويتها. وأعلنت مازيراتي أن الموديل الخاص "Vulcano Limited Edition" من أيقونتها "ليفانتي" يقتصر إنتاجه على 150 نسخة فقط، ويتوفر بسعر يبدأ من 116 ألف يورو (أي ما يعادل 2 مليون و350 ألف جنيه).

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