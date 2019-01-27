شكرا لقرائتكم خبر عن رولز رويس تتحول لسيارة أجرة في منتجع فرنسي والان مع التفاصيل

أعلن القائمون على منتجع "ski" الشتوي بجبال الألب بفرنسا عن أن زوار المنتجع الفاخر لهذا العام على موعد مع ميزة جديدة تضاف لخدمات المنتجع الترفيهية وتُعَد الأولى من نوعها في العالم.

ووفقا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات؛ فإن المنتجع الفرنسي أضاف لخدمات زواره خلال موسم شتاء 2019/2018، خدمة سيارات أجرة تدار بأسطول صغير من موديلات كولينان "Cullinan" التابعة لماركة رولز رويس الفارهة.

وأوضح الموقع الأمريكي أن موديلات رولز رويس Cullinan ستتلخص مهمتها كسيارة أجرة تابعة للمنتجع، في نقل زواره خلال الموسم الشتوي الحالي، وخلال جميع رحلاتهم الترفيهية حول المنتجع وأثناء زيارتهم لمعالمه السياحية ومحمياته البيئية.

ويقع منتجع "ski" الشتوي الشهير ضمن ممتلكات فندق Hôtel Les Airelles الفرنسي الذي تصل تكلفة الغرف به لليلة واحدة لنحو 7 آلاف يورو، ما يوازي 9.240 ألف دولار.

وأوضح مسؤول بشركة رولز رويس لموقع "موتور وان" أن تجربة استخدام موديل Cullinan كسيارة أجرة لزوار منتج "ski" تأتي ضمن خطة الماركة البريطانية للترويج للموديل رباعي الدفع الجديد بين زوار المنتجع الذين يعتبرون من أغنى أغنياء العالم.