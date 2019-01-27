لماذا مقصورات السيارات عادة لونها أسود؟

الخليج ٣٦٥ نت – يجد الكثير من المستهلكين حالياً أن اللون الأسود هو الوحيد المتاح في أغلب الأوقات لداخلية السيارة، وهو ما لا يفضله بعضهم، فلماذا ذلك؟

يرى العديد من ملاك السيارات أن المقصورة الداخلية التي تحمل اللون الأسود تساعد على امتصاص الحرارة بشكل أكبر خلال فصل الصيف بما يجعل درجة الحرارة أعلى، إضافة لكون الألوان الداكنة تعد كئيبة للبعض وتساعد على جعل المقصورة تبدو أصغر مما هي بالفعل، ولكننا في الوقت نفسه نجد دوما أن الألوان الداكنة تكون متاحة في 80% إلى 90% من نسخ أغلب السيارات لدى وكالات السيارات.

على الرغم من أن مواقع الوكالات عبر الإنترنت تقدم لنا دوماً خيار تغيير لون داخلية مختلف الموديلات، إلا أنه في الواقع وعند رغبتنا شراء سيارة بداخلية ذات ألوان فاتحة خفيفة، سنجد أن الأمر صعب ويتطلب الانتظار لفترة، حيث يعود ذلك في حقيقة الأمر لكون اللون الأسود بالمقصورة يبدو دوماَ الأكثر جاذبية في صالات العرض، كما أنه أسهل في الحفاظ عليه بشكل وحالة جيدة في السيارات التي يأخذها المشترون في تجارب القيادة، لذا تستهدف وكالات السيارات دوماً التركيز عليه.

هذا وبالإضافة إلى كل ذلك، من المهم أيضاً أن نذكر مدى قوة تحمل اللون الأسود للأتربة وقدرته على إخفائها بشكل جيد مقارنة بالألوان الفاتحة أكثر.

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