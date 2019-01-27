تويوتا تندرا 2020 الجديدة كلياً تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – تمكن المصورون التجسسيون من تصوير نموذج تويوتا تندرا 2020 الجديدة كلياً أثناء اختبارها بولاية ميتشيغان الأمريكية مؤخراً أمام فورد F-150 التي تبعتها لداخل منشأة الشركة اليابانية، ما يشير لكون الشركة تقارن أداءها بأداء بيك اب فورد الأعلى مبيعاً حالياً في السوق الأمريكي.

بالنظر إلى مدى كثافة تمويهات تندرا 2020 ووجود أغطية تخفي أجزاءها السفلية، فمن الواضح أن تغييراتها ستزودها بتعليق هوائي أكثر تطوراً.

أما بالنسبة لباقي أجزاء البيك اب، من المتوقع أن نرى مصد أمامي جديد كلياً رغم بقاء الواجهة بشكلها المألوف عبر وجود الشبك الأمامي الكبير والمصابيح الأصغر، مع احتمال وجود فاصل كبير في وسط الشبك، في حين سنرى تغييرات على خطوط الصندوق الخلفي وتحديث كامل للباب الخاص به.

في الوقت ذاته، ستكون أغلب التغييرات ظاهرية فقط، ما يعني أن تندرا 2020 ستحافظ على مظهرها العام الحالي مع تحديث المقصورة بإضافة مزيد من التقنيات، كما سيتم إضافة خيار ناقل أوتوماتيكي 10 سرعات، كما قد نرى زيادة ضئيلة في القدرة الحصانية للمحركات.

هذا وعلى الرغم من كون هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها تندرا 2020 الجيل القادم أثناء اختبارها، إلا أنه من المتوقع أن يتم تدشينها رسمياً نهاية العام الجاري، مع الأخذ بالاعتبار أنها ليست متوفرة لدينا في السعودية.