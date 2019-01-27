تطوير 5 مطارات و2000 كيلومتر من السكك الحديدية بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – كشف “نبيل العامودي” وزير النقل خلال المؤتمر الصحفي بمشاركة “خالد الفالح” وزير الطاقة والثروة المعدنية، أن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات، يتضمن 5 مطارات جديدة و 2000 كيلو متر من السكك الحديدية، بالإضافة إلى تدشين 60 مبادرة لقطاع اللوجستيات.

كما بيّن أن المطارات الخمسة الجديدة هي، “مطار الطائف، مطار القريات، مطار حائل، مطار القنفذة، ومطار فرسان”، بعضها جديد وبعضها سيتم تطويره؛ لرفع مستوى الخدمات اللوجستية في المملكة.

يُذكر أن هناك مشاريع للبنية التحتية والتحول الرقمي، وتطلعات لاستثمارات تفوق 135 مليار ريال وتأسيس مناطق اقتصادية خاصة؛ لخدمة المناطق والمواطن والمقيم، كما أن مشروع تطوير أو إنشاء مطار آخر بالرياض قيد الدراسة.